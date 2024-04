Safleurlipopette Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, samedi 29 juin 2024.

Spetacle pour très jeune public au Divadlo Théâtre.Enfants

Méli l’abeille découvre avec drôlerie, un bien étrange jardin dévasté par des déchets, des bouteilles en plastiques et tout un tas de détritus …



Où sont passés les jolies fleurs à butiner pour faire du bon miel ?

Il lui faudra faire un grand nettoyage !



Tout en poussant la chansonnette, elle tourne elle virevolte et découvre dans un grand tablier, des personnages délaissés et abîmés par la pollution qui chambouleront sa vie d’abeille …

Que le spectacle commence !



A partir de 6 mois

Durée: 30 mn

Mise en scène: COLETTE COLOMB

Compagnie LE POISSON PILOTE 7.5 7.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 10:00:00

fin : 2024-07-04

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

