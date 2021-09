SAFFR’HÉROS Saffré, 26 septembre 2021, Saffré.

SAFFR’HÉROS 2021-09-26 – 2021-09-26

Saffré Loire-Atlantique Saffré

EUR 6 Sur un parcours de 2km, les participants pourront découvrir un des plus beaux sites de Saffré et relever défis et énigmes qui feront le plaisir des petits et grands.

Comptez environ 1h30 pour l’ensemble du circuit. Un départ groupé aura lieu toutes les 15 min, à partir de 9h30, sur le site du château de Saffré. Choisissez votre créneau lors de la réservation!

Evénement ouvert à tous et gratuit pour les moins de 5 ans.Bar et restauration possible sur place proposé par l’OGEC à l’occasion de son vide-grenier (sous réserve).

Rendez-vous au stand accueil, devant le château, avec ses ballons orange, le dimanche 26 septembre.

Les enfants seront sous la responsabilités et la surveillance de leurs parents.

Lien d’inscription ici : https://tinyurl.com/yu3dc4hv

Au programme : énigmes, jeux, défis… sur le thème des Super-héros.

https://www.facebook.com/events/890831158453980/permalink/929409711262791/

