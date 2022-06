Saffré… Une Fête Saffré Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saffré

Saffré… Une Fête, 27 août 2022 14:00, Saffré. Forum des associations, musique, spectacles arts de la rue…

Détails Heure : 14:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saffré Site : www.saffre.fr Other Lieu Site du Château Adresse Avenue du Château Ville Saffré Organisateur Mairie de Saffré Tarif Gratuit Departement Loire-Atlantique

Site du Château Saffré Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saffre/

Saffré… Une Fête 2022-08-27 was last modified: by Saffré… Une Fête Site du Château 27 août 2022 14:00

Saffré Loire-Atlantique