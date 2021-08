Saffré Saffré Loire-Atlantique, Saffré SAFFRE…UNE FETE Saffré Saffré Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saffré

SAFFRE…UNE FETE Saffré, 4 septembre 2021, Saffré. SAFFRE…UNE FETE 2021-09-04 14:00:00 – 2021-09-04 19:00:00

Saffré Loire-Atlantique Saffré Une programmation artistique variée avec Les Soeurs Tartellini, la Cie Nina La Gaine, la Cie du Trépied, la Cie Casus Délires, Les Forsini, le duo Lua et la fanfare Karlbanik’s Orchestra. Le forum débutera à midi et sera ponctué d’interventions artistiques et sportives par les associations. Entrée libre Musique, arts de rue, animations, jeux, forum des associations… +33 2 40 77 23 18 https://www.saffre.fr/agenda/saffre-une-fete/ Une programmation artistique variée avec Les Soeurs Tartellini, la Cie Nina La Gaine, la Cie du Trépied, la Cie Casus Délires, Les Forsini, le duo Lua et la fanfare Karlbanik’s Orchestra. Le forum débutera à midi et sera ponctué d’interventions artistiques et sportives par les associations. Entrée libre dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saffré Autres Lieu Saffré Adresse Ville Saffré lieuville 47.49672#-1.57691