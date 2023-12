Colo Street art et spectacle vivant Safestay Passeig de Gracia Barcelone, 26 décembre 2023, Barcelone.

Colo Street art et spectacle vivant 26 – 30 décembre Safestay Passeig de Gracia 50 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-26T05:30:00+01:00 – 2023-12-26T08:30:00+01:00

Fin : 2023-12-30T05:30:00+01:00 – 2023-12-30T08:30:00+01:00

Nous proposeronsun séjour autour du street art et du spectacle vivant a Barcelone avec des visites de spots de cultures urbaines lors de nos visites de la ville faites par un professionnel. Nous en profiterons pour faire des liens historiques et géographiques.

Les après midis nous permettront de rencontrer des professionnels du spectacle vivant et visite de lieux artistiques mythiques ; Théâtre de Liceu, le plus vieux théâtre d’Europe et nous aurons rendez-vous au Palau Dalmases à Barcelone, ce palais baroque du XVIIème siècle vous plonge dans une époque où la musique et l’art avaient une place centrale

Enfin, nous espérons que le public pourra vivre l’activité de pratiques urbaines comme une source de bien être nécessaire à l’épanouissement personnel mais aussi comme un temps d’apprentissage technique. D’autant plus qu’un éducateur spécialisé sera présent pour faire des liens entre l’histoire du Hip Hop, du street art et l’histoire de France, pour se servir de la pratique du street art comme outil pour travailler la géométrie.

Nous proposerons des ateliers éducatifs et ludiques autour du hip hop, double dutch, théâtre et mise scène; street art, et écriture de texte (slam) lors de veillées. Des temps d’échanges autour d’un projet chorégraphique et scénique sera travaillé avec les enfants.

Safestay Passeig de Gracia Passeig de gracia barcelone Barcelone 08001 Eixample Barcelone Catalogne

street art arts vivants

Théâtre liceu barcelona