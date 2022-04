SAFEROOM #2 STARFISH Le Molotov, 1 avril 2022, Marseille.

SAFEROOM #2 STARFISH

Le Molotov, le vendredi 1 avril à 21:00

Les soirées SAFE ROOM de l’Agence PAREA reviennent avec une nouvelle édition encore plus vénère en son mais tout aussi extravagante qu’ébouriffante. LINE-UP: SABB [https://soundcloud.com/sabbxmusic](https://soundcloud.com/sabbxmusic) C42L [https://soundcloud.com/c42l](https://soundcloud.com/c42l) MOHER [https://soundcloud.com/moher-le](https://soundcloud.com/moher-le) VAZY JULIE [https://soundcloud.com/vazyjulie](https://soundcloud.com/vazyjulie) NOTRE BUT : PROGRAMMATION LOCALE | ESPACES DE LIBERTE | PARTAGE ET BIENVEILLANCE * Tenter de recréer des espaces de liberté, sans jugement ou animosité où les personnes peuvent danser, profiter et s’exprimer tout en se sentant libres d’être elles-même, peu importe leur sexe, leur orientation sexuelle, leur genre et/ou leur origine. * Vous proposer une programmation musicale de qualité avec des artistes émergents de la scène locale, marquée par des esthétiques BREAK / TECHNO / INDUS. * Vous proposer une ambiance électrique, humide, et brumeuse, dans le partage et la bienveillance, à jauge intime et à prix accessible. LE PROJET : Le constat est que le milieu festif est sujet au même titre que les autres milieux à des comportements violents, discriminants et oppressifs. Les soirées que nous organisons sont une mise en application de nos réflexions sur le sujet, mais nous sommes conscients que tout est à construire. Nous sommes dans une démarche de transparence et d’amélioration continue pour mettre en place des actions concrètes et cohérentes avec les valeurs de liberté, d’inclusion, de partage et de bienveillance, au sein de la culture des musiques électroniques. Nous travaillons à l’inclusion des associations et de l’ensemble des acteurs et personnes qui travaillent sur la mise en place de ces valeurs en milieu festif et artistique. Pour nos événements, nous mobilisons des personnes, internes et externes à notre association PAREA, formées à la médiation et à la prévention concernant les problématiques de comportements violents, discriminants et oppressifs, mais aussi faisant partie des communautés concernées. Nous banissons tout comportement ou geste violent, insultant, de harcèlement ou visant à discriminer quelqu’un que ce soit pour son sexe, son genre, son appartenance ethnique, religieuse, son origine, sa communauté et/ou son orientation sexuelle. Toute personne agissant en ce sens se verra immédiatement exclue de nos événements, et d’une dénonciation auprès des autorités compétentes si nécessaire. Nous laissons la porte ouverte aux personnes qui souhaitent se joindre à nous dans la co construction de ces événements respectant les valeurs véhiculées par le projet | SAFE ROOM |. N’hésitez pas à nous contacter : [agence@pareaproduction.fr](mailto:agence@pareaproduction.fr)

5,99€ en pré-vente

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



