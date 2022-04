Safe in the rain festival L’international, 20 mai 2022, Paris.

Le vendredi 20 mai 2022

de 19h00 à 23h00

. payant Sur place : 8 EUR

Depuis mai 2020, l’activité du label a été bien chargée avec une quinzaine de titres sortis et un goût toujours intact pour la pop et les atmosphères lo-fi, l’artisanat et la culture indé.

Safe In The Rain fête ses deux ans d’existence !

Pour l’occasion, deux jours de concert sur Paris et Bordeaux pour réunir une bonne partie du catalogue français : Chiens de Faïence, Pop Crimes, Handy Curse, Pierre Gisèle, Pretty Inside et Nick Drunken Broken Arms & His False Dylan Cobb, BE THERE !

Vendredi 20 mai – L’International – Paris – 19h

Pop Crimes • Indie Rock • Paris •

Pop crimes c’est une musique qui remonte les souvenirs, tard dans la nuit, quand les néons strient le ciel sans nuage. Après des débuts que l’on pourrait dire très influencés par des groupes du label Sarah Records et ayant un penchant certain pour la scène (ils jouent avec Dignan Porch, Murder Capital, Justin Sullivan (batteur de Flat Worms et Kevin Morby) entre autres), le groupe profite de l’année 2020 pour se concentrer davantage sur le studio et sortir l’EP “Up To The Moon” chez Howlin Banana Records et Safe In The Rain. Une ode à la lune et à l’univers, à la découverte et aux choses non connues. Mais c’est aussi et surtout une ode à la poésie, aux rêves et à l’immatériel.

• Chiens de Faïence • Pop Lofi • Nanterre •

Après deux albums mélangeant comptines pop et grosses guitares saturées façon 90s (chez Hellzapoppin, Royal Câlin, Safe in the Rain, Howlin Banana), le groupe prépare un troisième disque de folk lofi en français.

• Handy Curse • Pop • Bordeaux / Pompéjac •

Après plusieurs années à naviguer entre différents groupes – Bootchy Temple 39th & the Nortons Jaromil Sabor – et différents instruments, Sam Roux sort son premier album solo sous le nom de Handy Curse. Produit par Paul Trigoulet et enregistré à domicile, “Humdrum” est un album du et sur le quotidien, à la démarche artisanale revendiquée et au caractère intimiste assumé. Morceaux pop-folk aériens et arrangements soyeux, “Humdrum” se déroule comme une après-midi hors du temps. La pochette est signée Anna Henrotte-Bois, artiste à qui l’on doit le projet Women of pop, linogravures et textes ressuscitant les musiciennes oubliées des années 60.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/496552842205440/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/496552842205440/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

SAFE IN THE RAIN FESTIVAL : Pop Crimes + Chiens de Faïence + Handy Curse