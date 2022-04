Safe and sound – Awa Ly, 30 avril 2022, .

Safe and sound – Awa Ly

2022-04-30 – 2022-04-30

Trois voyelles et deux consonnes, comme une unité suave et chantante : le nom d’AWA LY est déjà une harmonie, une vocation musicale. Les chansons d’Awa Ly ne s’écoutent pas seulement, il faut, pour en saisir la vérité profonde, voir sa manière de faire corps avec elles, découvrir la chorégraphie naturelle des mains, des gestes et des mouvements. Il faut aussi la voir instaurer cette magie bien à elle, faite de partage, de bienveillance douce, d’optimisme et de foi dans l’humanité. On ne sort jamais de ce contact avec sa musique et sa présence sans se sentir un peu plus apaisé, bercé par le réconfort d’une émotion sincère.

accueil.semaphore@trebeurden.fr +33 2 96 15 44 11 http://www.centre-culturel-trebeurden.fr/

dernière mise à jour : 2022-03-08 par