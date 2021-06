Paris Le Pari's des faubourgs Paris Safaris Urbains #34 – visite sensorielle et chorégraphiée Le Pari’s des faubourgs Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les Safaris Urbains sont des visites sensorielles et chorégraphiées d’un quartier à travers la danse, qui offre aux participants la possibilité d’une réappropriation du territoire par le corps en mouvement. En partenariat avec la Médiathèque Françoise Sagan et Le Pari’s des faubourgs, Frichti Concept vous concocte une visite bien particulière du quartier Carré-Saint-Lazare. Forte de son implantation depuis plus de 15 ans dans le 10ème arrondissement, la compagnie connait tous les recoins et interstices des quartiers, qu’elle fait découvrir à travers une implication corporelle, sensorielle et ludique. Les Safaris Urbains, explorations du patrimoine commun, sont menés par groupe (en respect des mesures sanitaires) et accompagnés par deux danseurs de la compagnie. Durant deux heures, il est question d’un abord simple du corps dans l’espace, des rapports à la marche et d’autres fondamentaux du mouvement, avec, chaque fois, un objet chorégraphique simple à reproduire et élaboré en fonction du lieu. Ainsi, dans un lâcher-prise, nos aventuriers de l’asphalte surgissent dans l’espace public, se saisissant des marquages au sol, du mobilier urbain, détournant avec sensibilité les codes sociaux, dansant ensemble des chorégraphies indisciplinées… Curiosité, expérimentations sensorielles, changement de point de vue et chorégraphie dans l’espace public sont au programme ! Les Safaris Urbains s’adressent à toute personne motivée par l’expérience de la danse dans l’espace public, sans aucun niveau pré-requis. À partir de 6 ans (les jeunes enfants doivent être accompagnés). Animations -> Atelier / Cours Le Pari’s des faubourgs 12 rue Léon Schwarztenberg Paris 75010

4, 5, 7 : Gare de l'Est (332m) 4 : Château d'Eau (345m)

Contact :Frichti Concept 0676367285 communication@frichticoncept.net http://frichticoncept.net/ https://www.facebook.com/Frichticoncept

