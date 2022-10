Safaris des petits Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Marseille 4e Arrondissement

Safaris des petits Marseille 4e Arrondissement, 16 décembre 2022, Marseille 4e Arrondissement. Safaris des petits

Aile droite Boulevard De Montricher Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne Boulevard De Montricher Aile droite

2022-12-16 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-31

Boulevard De Montricher Aile droite

Marseille 4e Arrondissement

Bouches-du-Rhne À 17h, les lumières s’éteignent pour une exploration libre et à la seule lueur de vos lampes torches des espaces d’exposition du Muséum. Plongés dans l’obscurité, sauriez-vous retrouver vos animaux et spécimens favoris ?



À partir de 5 ans

Durée : 45 mn de visite libre dans l’obscurité

Entrée libre, dans la limite des places disponibles – inscription sur place Plongés dans l’obscurité, sauriez-vous retrouver vos animaux et spécimens favoris ? https://musees.marseille.fr/safari-noctissimo-enquetes-au-musee Boulevard De Montricher Aile droite Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Marseille 4e Arrondissement Autres Lieu Marseille 4e Arrondissement Muséum d'Histoire Naturelle Adresse Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne Boulevard De Montricher Aile droite Ville Marseille 4e Arrondissement lieuville Boulevard De Montricher Aile droite Marseille 4e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhne

Marseille 4e Arrondissement Muséum d'Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-4e-arrondissement/

Safaris des petits Marseille 4e Arrondissement 2022-12-16 was last modified: by Safaris des petits Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Muséum d'Histoire Naturelle 16 décembre 2022 Aile droite Boulevard De Montricher Muséum d'Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne Bouches-du-Rhne Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhne