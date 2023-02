Safaris Borély Château Borély Marseille 8e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhone EUR 0 4 Lièvre, méduse, dragon ou coq… les animaux se cachent un peu partout dans le château

Borély ! Ce jeu de mémo invite les petits explorateurs à les retrouver de manière ludique.De 4 à 6 ans Jeu au musée pour les vacances scolaires ! http://musees.marseille.fr/ Château Borély 134 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement

