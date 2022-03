SAFARIPOLA Lormes Lormes Catégories d’évènement: Lormes

Nièvre

SAFARIPOLA Lormes, 17 avril 2022, Lormes. SAFARIPOLA Lormes

2022-04-17 – 2022-04-17

Lormes Nièvre Lormes Concours photos par équipe de 2 à 4 personnes. Chaque équipe peut venir avec son propre appareil Polaroid (SX 70, Pola 600 ou Instax Square). Nous vous offrons une boite de films de 8 poses. Possibilité de vous prêter un appareil photo, dans la limite des stocks disponibles. Nous vous proposons un thème, vous avez 2 heures dans les rues de Lormes pour nous rapporter vos 2 meilleurs clichés. Délibération du jury, puis remise des prix à 17h30 suivi d’un pot pour clôturer le Safaripola. Information : l’oeil à Facettes +33 3 45 80 91 91 Concours photos par équipe de 2 à 4 personnes. Chaque équipe peut venir avec son propre appareil Polaroid (SX 70, Pola 600 ou Instax Square). Nous vous offrons une boite de films de 8 poses. Possibilité de vous prêter un appareil photo, dans la limite des stocks disponibles. Nous vous proposons un thème, vous avez 2 heures dans les rues de Lormes pour nous rapporter vos 2 meilleurs clichés. Délibération du jury, puis remise des prix à 17h30 suivi d’un pot pour clôturer le Safaripola. Information : l’oeil à Facettes Lormes

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Lormes, Nièvre Autres Lieu Lormes Adresse Ville Lormes lieuville Lormes Departement Nièvre

Lormes Lormes Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormes/

SAFARIPOLA Lormes 2022-04-17 was last modified: by SAFARIPOLA Lormes Lormes 17 avril 2022 Lormes nièvre

Lormes Nièvre