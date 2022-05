Safari tricoté ! Musée de Vauluisant Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

Safari tricoté ! Musée de Vauluisant, 14 mai 2022, Troyes. Safari tricoté !

le samedi 14 mai à Musée de Vauluisant

La nuit les animaux se chamaillent au musée de la Bonneterie… Au fil des salles, tout en écoutant Dominique Fiorano, chargée des collections de bonneterie, vous les découvrirez sur la tige d’une chaussette, une layette, un bas, une affiche publicitaire. Sans doute croiserez-vous un mouton ou un ver à soie, peut-être se cacheront-ils symboliquement au travers d’un sous-vêtement !

Entrée libre

Un safari au musée ? Oui ! Découvrez les coups de cœur de l’équipe des musées dans une visite flash avec 3 à 5 oeuvres en 20 min ! Musée de Vauluisant 4 rue de Vauluisant Troyes Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:15:00 2022-05-14T20:35:00;2022-05-14T21:15:00 2022-05-14T21:35:00;2022-05-14T22:15:00 2022-05-14T22:35:00;2022-05-14T23:15:00 2022-05-14T23:35:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Troyes Autres Lieu Musée de Vauluisant Adresse 4 rue de Vauluisant Ville Troyes lieuville Musée de Vauluisant Troyes Departement Aube

Musée de Vauluisant Troyes Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/

Safari tricoté ! Musée de Vauluisant 2022-05-14 was last modified: by Safari tricoté ! Musée de Vauluisant Musée de Vauluisant 14 mai 2022 Musée de Vauluisant Troyes Troyes

Troyes Aube