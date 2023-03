Safari paléontologique / Partager le quotidien des paléontologues Bach Bach Catégories d’Évènement: Bach

Lot Bach Les fossiles des phosphatières sont connus dans le monde entier et intéressent de nombreux paléontologues. A l’occasion de leur campagne de fouille annuelle, venez partager leur travail-passion !

En groupe de 8 personnes, sur une demi-journée, vous participerez au travail d’étude de ces gisements fossilifères :

observation et relevés de terrain, traitement et tamisage des sédiments, tri et premières déterminations à la loupe.

Ce sera aussi l’occasion d’échanger sur les motivations et finalités de ces travaux qui résonnent avec des thèmes brûlants comme le changement climatique ou l’évolution de la biodiversité.

Une exposition sur les fossiles des phosphatières sera visible au Cloup d’Aural du 10 au 26 juillet. Inscription >> billetweb.fr/causseries

À partir de 9 ans

Prévoir des chaussures adaptées (baskets), un chapeau et des habits usagés. ©MalikaTurin

