Bach Lot Bach Les fossiles des phosphatières sont connus dans le monde entier et intéressent de nombreux paléontologues. A l’occasion de leur campagne de fouille annuelle, venez partager leur travail-passion !

En groupe de 8 personnes, sur une demi-journée, vous participerez au travail d’étude de ces gisements fossilifères :

observation et relevés de terrain, traitement et tamisage des sédiments, tri et premières déterminations à la loupe.

Ce sera aussi l’occasion d’échanger sur les motivations et finalités de ces travaux qui résonnent avec des thèmes brûlants comme le changement climatique ou l’évolution de la biodiversité. Inscriptions » Parc / 05 65 24 20 50

A partir de 10 ans.

Prévoir des chaussures adaptées (baskets), un chapeau et des habits usagés. ©T. Pelissié

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

