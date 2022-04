Safari orchidées dans les Monts de Gy Gy Gy Catégories d’évènement: Gy

Gy Haute-Saône

Un safari orchidées pour vivre une expérience unique d'une journée dans les Monts de Gy sur les traces des orchidées sauvages en compagnie d'un spécialiste et passionné. Parcours d'environ 16 km au départ de Courcuire (9h vers l'église). Pique-nique tiré du sac. Inscription préalable obligatoire auprès de l'Office de Tourisme des Monts de Gy ( 10 euros/pers). ot.montsdegy@orange.fr +33 3 84 32 93 93

