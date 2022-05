Safari orchidées dans les Monts de Gy Courcuire Courcuire Catégories d’évènement: Courcuire

L'Office de Tourisme des Monts de Gy en collaboration avec l'Office de Tourisme du Val Marnaysien organise une randonnée pédestre "Safari Orchidées dans les Monts de Gy" le samedi 21 mai 2022, au départ de Courcuire. La sortie se fera en compagnie de Bernard Vincent qui vous donnera des informations sur les différentes espèces d'orchidées présentes. La randonnée est sur environ 16 km, le départ est à 9 h de l'église de Courcuire, il faudra prévoir votre pique-nique. Les inscriptions sont à réaliser aux préalables au 03.84.32.93.93 ou par mail ot.montsdegy@orange.f (places limitées).

