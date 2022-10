Safari Noctissimo « Enquêtes au Musée » Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

2022-11-17 18:30:00 – 2022-11-17

Boulevard De Montricher Aile droite

Marseille 4e Arrondissement

Bouches-du-Rhne Marseille 4e Arrondissement EUR 1.5 8 Spectacle de Théâtre avec la Cie Il est une fois.

Un meurtre a été commis au Muséum ! Vous êtes conviés à participer en équipe à l’enquête policière afin de résoudre ce mystère…



À partir de 10 ans

Durée : 2h

À partir de 10 ans

Durée : 2h

Sur réservation, dans la limite des places disponibles au 04 91 14 59 55

