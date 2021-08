Caunes-Minervois Caunes-Minervois Aude, Caunes-Minervois SAFARI MARBRE Caunes-Minervois Caunes-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Caunes-Minervois Aude Découverte du patrimoine marbrier géologique et historique de Caunes. Chaque mercredi et dimanche, visite commentée sur un sentier de découverte des 19 marbrières (carrières) désaffectées et une en exploitation du plateau des Terralbes, encadrée par plusieurs membres de l’association “Les Marbrières de Caunes”.

Départ 9H de la visite du parking du Lion de l’allée des carrières (au nord du village). Durée moyenne 3H. Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés et eau. Inscription obligatoire, jusqu’à la veille de la visite. Tarif : Libre participation. Inscription préalable obligatoire. dernière mise à jour : 2021-08-16 par A.D.T. de l’Aude / Grand Carcassonne Tourisme

