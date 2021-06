Villemoirieu Villemoirieu 38460, Villemoirieu Safari grosses truites de La Besseye Villemoirieu Villemoirieu Catégories d’évènement: 38460

Villemoirieu 38460 Villemoirieu EUR Lâcher de 200 kg de grosses truites en fonction des réservations. Les places sont tirées au sort avec changement l’après-midi.

Repas sur réservation.

