Le safari des métiers du numérique est un évenement annuel qui rassemble les acteur·rice·s de l’emploi, de la formation et les entreprises pour promouvoir la filière numérique à destination d’un public en reconversion professionnelle. Initié à Nantes, le safari des métiers du numérique se déploie en Région Bretagne. Première étape ? Brest ! ? L’organisation de cette nouvelle édition prend en compte le contexte sanitaire actuel, afin d’assurer le maintien de l’événement en adéquation avec les mesures barrières. **Au programme :** * Des focus métiers pour découvrir la diversité des métiers, les grandes familles, et les opportunités d’emplois sur le territoire. * Des rendez-vous individuels, en présentiel pour définir son projet de reconversion professionnelle et échanger avec les acteur·rice·s de l’écosystème numérique (entreprises, organismes de formation, acteur·rice·s de l’emploi) * Des conférences / ateliers pratiques pour mieux appréhender le monde du numérique, comprendre les enjeux et développer sa connaissance sur cette filière. **En quelques chiffres :** 7 entreprises, 3 organismes de formation, 8 partenaires l’emploi. Rendez-vous pour la 1ère édition bretonne du safari des métiers du numérique ? Mardi 28 septembre 2021 ? Atelier des Capucins 25 Rue de Pontaniou, 29200 Brest (Passage des Arpètes – 1er étage) ⏰ 9h à 17h ❗ Places limitées – sur inscription (gratuite, obligatoire) – dans le respect des gestes barrières. [[https://safaridesmetiers.tech/edition-brest/](https://safaridesmetiers.tech/edition-brest/)](https://safaridesmetiers.tech/edition-brest/)

Retrouvez les acteur.rices de l'emploi, de la formation et les entreprises pour promouvoir la filière numérique ! Les ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou 29200 Brest

