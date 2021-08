Safari des métiers du numérique Halle 6 Ouest, 21 septembre 2021, Nantes.

2021-09-21

Horaire : 09:00 17:00

Gratuit : oui Inscription : safaridesmetiers.tech

Le safari des métiers du numérique est un évènement annuel dédié à l’emploi et la formation dans la filière numérique. Pendant une journée, les acteur·rice·s de l’écosystème numérique nantais (entreprises, organismes de formation et acteur·rice·s de l’emploi) se réunissent pour promouvoir la diversité des métiers dans le numérique, faire découvrir les opportunités d’emploi et attirer de nouveaux talents ! Le safari des métiers du numérique, c’est : – un forum ouvert pour découvrir les acteur·rice·s du numérique (entreprises, organismes de formation, acteur·rice·s de l’emploi) et éclaircir votre projet professionnel ;- des rencontres (à distance) avec les entreprises qui recrutent et leurs collaborateur·rice·s ;- des conférences inspirantes pour mieux appréhender la filière numérique, son jargon et sa culture.Le safari des métiers du numérique est un évènement gratuit, accessible à tou·te·s. Dans le cadre de Nantes Digital Week

Halle 6 Ouest 42 rue de la Tour d’Auvergne Île de Nantes Nantes