Safari des Lions Belfort, 14 juillet 2022, Belfort.

Safari des Lions Belfort

2022-07-14 – 2022-07-14

Belfort Territoire-de-Belfort

Symbole de Belfort, le Lion de Bartholdi n’est pas le seul félin dans la ville. Levez le nez, posez votre regard là où vous n’imaginez pas que près de 150 compères se dissimulent sous toutes les formes. Découvrez Belfort autrement !

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

Symbole de Belfort, le Lion de Bartholdi n’est pas le seul félin dans la ville. Levez le nez, posez votre regard là où vous n’imaginez pas que près de 150 compères se dissimulent sous toutes les formes. Découvrez Belfort autrement !

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

Belfort

dernière mise à jour : 2022-04-04 par