BILLET NON DATÉ VALABLE 1 AN A PARTIR DE LA DATE D'ACHAT : SELON CALENDRIER D'OUVERTURE DU SITE CONTREMARQUE À ÉCHANGER AUX CAISSES Gratuit pour les moins de 3 ans Bienvenue dans le plus grand animalier d'Auvergne Rhône-Alpes !Nul besoin de partir au bout du monde pour connaître un vrai dépaysement.Ici, à moins de 1h de Lyon, Valence, Saint-Etienne…, nous vous invitons à devenir des explorateurs de terres sauvages et à découvrir plus de 1000 animaux. Des plus exotiques aux plus familiers !Un Safari voiture et un circuit à piedDans le circuit voiture avec votre propre bus, en autonomie ou avec un guide, vous entrez en communion avec les animaux les plus emblématiques et imposants d'Afrique : éléphants, zèbres, rhinocéros, hippopotames, antilopes… Puis direction la forêt américaine. Là, évoluant en totale liberté sur un parc de 14 hectares, ours noirs et bisons ne manqueront pas de venir vous saluer.Le tour du monde animalier se poursuit au circuit à pied et vous permet de découvrir à votre rythme, et le plus souvent d'une manière immersive, une quarantaine d'espèces : pandas roux, guépards, singes, tigres, lions, grands fourmiliers, serpents, panthère des neiges…Quel que soit votre circuit, ici tout nous rappelle que l'homme, l'animal et la nature sont intimement liés. Il suffit alors d'écouter, d'observer, de s'inspirer d'histoires de vie et d'instincts, pour vivre et partager en famille ou entre amis des moments précieux et inoubliables.Nouveautés :• Le Safari-Splash, une aire de jeux d'eau de 600m² pour se rafraîchir en famille.• Les Cabanes perchées entre ours et loups, une escapade canadienne tout confort.• Les Lumières Sauvages, parcours unique en Auvergne Rhône-Alpes !Inspiré d'une tradition ancestrale chinoise, venez sillonner les allées du parc à la tombée de la nuit. (D'octobre à mars)INFORMATIONS PRATIQUES• Tarif Adulte : à partir de 13 ans• Tarif Enfant : de 3 à 12 ans inclusGratuit pour les moins de 3 ans

Bienvenue dans le plus grand animalier d’Auvergne Rhône-Alpes !

Nul besoin de partir au bout du monde pour connaître un vrai dépaysement.

Ici, à moins de 1h de Lyon, Valence, Saint-Etienne…, nous vous invitons à devenir des explorateurs de terres sauvages et à découvrir plus de 1000 animaux. Des plus exotiques aux plus familiers !

Un Safari voiture et un circuit à pied

Dans le circuit voiture avec votre propre bus, en autonomie ou avec un guide, vous entrez en communion avec les animaux les plus emblématiques et imposants d’Afrique : éléphants, zèbres, rhinocéros, hippopotames, antilopes… Puis direction la forêt américaine. Là, évoluant en totale liberté sur un parc de 14 hectares, ours noirs et bisons ne manqueront pas de venir vous saluer.

Le tour du monde animalier se poursuit au circuit à pied et vous permet de découvrir à votre rythme, et le plus souvent d’une manière immersive, une quarantaine d’espèces : pandas roux, guépards, singes, tigres, lions, grands fourmiliers, serpents, panthère des neiges…

Quel que soit votre circuit, ici tout nous rappelle que l’homme, l’animal et la nature sont intimement liés. Il suffit alors d’écouter, d’observer, de s’inspirer d’histoires de vie et d’instincts, pour vivre et partager en famille ou entre amis des moments précieux et inoubliables.

Nouveautés :

• Le Safari-Splash, une aire de jeux d’eau de 600m² pour se rafraîchir en famille.

• Les Cabanes perchées entre ours et loups, une escapade canadienne tout confort.

• Les Lumières Sauvages, parcours unique en Auvergne Rhône-Alpes !

Inspiré d’une tradition ancestrale chinoise, venez sillonner les allées du parc à la tombée de la nuit. (D’octobre à mars)

INFORMATIONS PRATIQUES

• Tarif Adulte : à partir de 13 ans

• Tarif Enfant : de 3 à 12 ans inclus

Gratuit pour les moins de 3 ans



