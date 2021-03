Safari de Pâques, 28 mars 2021-28 mars 2021, Larré.

Larré 56230 Larré Morbihan

A l’aide d’un indice, vous devrez retrouver l’endroit à côté duquel est caché un œuf décoré. Vous devrez faire preuve d’observation ! Circuit piéton dans le bourg et les sentiers de Larré.Vous retrouvez l’un d’eux, vous le ramenez au point de départ, en échange d’un gros œuf en chocolat.1 seul œuf gagné par groupe ou famille. 10 œufs cachés. Récompense offerte à tous les participants. Chasse à l’oeuf pour les enfants de moins de 6 ans. Accompagnés d’un adulte. Inscriptions limitées à 50 enfants.Inscription obligatoire – par groupe ou famille avant le 20 mars. Inscription par mail ou bulletin d’inscription disponible en mairie. Vous pourrez le déposer, rempli, dans la boîte à idées près de la mairie, ou envoyer un mail à info.larre@gmail.com , en précisant votre nom, le nombre de personnes participant, et un n° de téléphone ou un email pour vous joindre. Respect des mesures sanitaires et port du masque obligatoire. Inscription également auprès des commerçants de Larré : Le panier de Flo / Chez Lulu / Elie Coiffure. RDV espace du Pont Golhen, derrière la salle l’Agapanthe.

