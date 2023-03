Safari contes avec konsl’diz Beauzac Beauzac Catégories d’Évènement: Beauzac

Haute-Loire

Safari contes avec konsl’diz, 22 mars 2023, Beauzac Beauzac. Safari contes avec konsl’diz 13 rue des remparts Beauzac Haute-Loire

2023-03-22 14:00:00 14:00:00 – 2023-03-22 Beauzac

Haute-Loire Beauzac 14h00 Safari contes avec 3 conteurs du collectif konsl’diz sur 5 lieux surprises. Vers 16h30 goûter à la médiathèque la Parenthèse. Public familial à partir de 4 ans. Prix libre au chapeau. Sur réservation à l’Office de Tourisme bureau de Beauzac. +33 4 71 61 50 74 https://www.konsldiz.fr/ Beauzac

dernière mise à jour : 2023-03-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Beauzac, Haute-Loire Autres Lieu Beauzac Adresse 13 rue des remparts Beauzac Haute-Loire Ville Beauzac Beauzac Departement Haute-Loire Lieu Ville Beauzac

Beauzac Beauzac Beauzac Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauzac beauzac/

Safari contes avec konsl’diz 2023-03-22 was last modified: by Safari contes avec konsl’diz Beauzac 22 mars 2023 13 rue des remparts Beauzac Haute-Loire Beauzac Haute-Loire

Beauzac Beauzac Haute-Loire