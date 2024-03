Safari au marais lieu communiqué à l’inscription 44420 Mesquer Mesquer, mercredi 10 juillet 2024.

Safari au marais En famille, petits et grands, partez à la rencontre du marais et vivez l’expérience d’un éco-garde! Laissez-vous surprendre par sa faune et sa flore. Découvrez-en les habitants extraordinaires o… 10 et 24 juillet lieu communiqué à l’inscription 44420 Mesquer Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-10T10:00:00+02:00 – 2024-07-10T12:00:00+02:00

Fin : 2024-07-24T10:00:00+02:00 – 2024-07-24T12:00:00+02:00

En famille, petits et grands, partez à la rencontre du marais et vivez l’expérience d’un éco-garde!

Laissez-vous surprendre par sa faune et sa flore.

Découvrez-en les habitants extraordinaires ou ordinaires, et apprenez comment les préserver au quotidien : sauez-vous relver les multiples missions de ce circuit ?

Public familial.

Sortie pédestre de 2h.

Financeurs : Cap Atlantique La Baule Guérande Agglo, Life Sallina

lieu communiqué à l’inscription 44420 Mesquer lieu communiqué à l’inscription 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 45 35 96 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie-loireoceane.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cpie-loireoceane.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/safari-au-marais-mesquer-1.html »}]

CULTURE FAMILLE