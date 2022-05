Messe en si de J. S. Bach par Gli Angeli Saessolsheim église St-Jean Baptiste, 9 octobre 2020 20:00, Saessolsheim.

Vendredi 9 octobre 2020, 20h00 Sur place une majorité de places à 20€ • Un nombre limité de places avec excellente visibilité (avant de l’église et tribune) : ces excellentes places à 30€ • Une trentaine de places avec moins bonne visibilité ou sans visibilité, à 10€ • Moins de 16 ans : gratuit 06 88 12 54 79, https://www.facebook.com/SaessolsheimConcerts/, asamos@orange.fr, http://asamos.org

Le grand événement musical

Après les mémorables concerts de 2015 (Messe en si de Bach), 2017 (Passion selon St-Jean de Bach), et 2018 (Messie de Haendel), les Amis de l’Orgue de Saessolsheim sont heureux de proposer à nouveau un monument de la musique classique avec ce même excellent ensemble, qui prépare autour de ce chef-d’œuvre une tournée de concerts ainsi qu’un enregistrement en vue de la publication d’un CD. 37 musiciens professionnels sur scène. Une œuvre grandiose et émouvante, où Bach a mis le meilleur de lui-même. L’élaboration de cette œuvre s’est étalée sur 20 ans. Projection sur écran du texte et des traductions.

RÉSERVATIONS : VOUS POUVEZ RÉSERVER DÈS MAINTENANT, RÉGLER MAINTENANT OU PLUS TARD. PLUS ON RÉSERVE TÔT, MIEUX ON EST PLACÉ. LES BILLETS SONT ENVOYÉS À DOMICILE 2 SEMAINES AVANT LE CONCERT. LES RÉSERVATIONS SONT À RÉGLER AU PLUS TARD 2 SEMAINES AVANT LE CONCERT.

Contact : asamos@orange.fr – 06 88 12 54 79 – 03 88 70 52 75 –

http://www.asamos.org – https://www.facebook.com/Saessolsheim –

Concerts ASAMOS 3 rue Neuve F-67270 Saessolsheim

LES interprètes :

Solistes : Aleksandra Lewandowska, Marianne Beate Kielland (sopranos), Carlos Mena (alto), Valerio Contaldo (ténor), Stephan MacLeod (basse et direction) – Chœur – Orchestre baroque

Partenariat avec l’AMIA : L’AMIA (Association des Amis de la Musique sur Instruments Anciens, Strasbourg) co-produit ce concert avec nous. Ses abonnés (saison 2020-2021) bénéficient d’un sur-classement : au tarif de 20€, ils auront une place vendue normalement à 30€. Achat des places à l’ASAMOS ou à l’AMIA.

Co-voiturage : si vous souhaitez venir à ce concert mais n’avez pas de moyen de transport, contactez-nous : nous essayerons d’organiser pour vous un co-voiturage.

BUS DEPUIS STRASBOURG : un bus est organisé pour ce concert, aller et retour de et vers Strasbourg. Tarif : 6€ (aller-retour, à régler au moment de prendre le billet du concert). Départ : Place de la République départ à 18h30 depuis le point de rendez-vous indiqué en rouge (qui se situe un peu sur la gauche, quand on est en face du Palais du Rhin). 2è possibilité pour monter dans ce bus : 5 rue de la Rotonde. Départ vers 18h40. La rue de la Rotonde est la rue à gauche, quand on a dépassé l’arrêt de bus/TRAM de la Rotonde en venant du centre-ville).

Partenariats : merci pour leur aide précieuse à •Consulat de Suisse • Crédit Mutuel

•DRAC Grand-Est (ministère de la Culture) •Conseil Départemental du Bas-Rhin •Région Grand-Est • Caisse des Dépôts •SPEDIDAM •Commune de Saessolsheim

Saessolsheim église St-Jean Baptiste Saessolsheim rue de l’église 67270 Saessolsheim Bas-Rhin

vendredi 9 octobre 2020 – 20h00 à 22h30

ASAMOS