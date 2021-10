Saessolsheim Saessolsheim église St-Jean Baptiste Bas-Rhin, Saessolsheim Concert par Francis Jacob : “L’échantillon d’intégrale Bach” VII : orgue et clavecin Saessolsheim église St-Jean Baptiste Saessolsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saessolsheim

Concert par Francis Jacob : “L’échantillon d’intégrale Bach” VII : orgue et clavecin Saessolsheim église St-Jean Baptiste, 14 novembre 2021 16:30, Saessolsheim. Dimanche 14 novembre, 16h30 Sur place Entrée gratuite – libre participation (plateau à la sortie). http://www.asamos.org/, asamos@orange.fr, 06 88 12 54 79 7è concert d’une série consacrée à l’œuvre d’orgue et de clavecin de J.-S. Bach à Saessolsheim, par Francis Jacob, professeur au conservatoire de Strasbourg. Septième concert, par Francis Jacob (professeur d’orgue au Conservatoire de Strasbourg) , d’une série consacrée à l’œuvre d’orgue de J.-S. Bach, à l’orgue Aubertin de Saessolsheim. Pour ce septième concert, Francis Jacob étend son projet au clavecin, avec des extraits du Clavier Bien Tempéré. A l’orgue, ce seront des chorals tirés des deux recueils “l’Orgelbüchlein” et “les Chorals de Leipzig”. Francis Jacob propose une intégrale partielle de l’œuvre de J. S. Bach. Intégrale partielle ? Echantillon d’intégrale ? Et oui, Francis Jacob n’aime pas inconditionnellement l’idée des intégrales. Mais la perspective d’une dizaine de concerts pour explorer de nombreux préludes, fugues, chorals et autres merveilleux trios pour le roi des instruments composés par le «Père de la musique», ça oui, avec plaisir !

Co-voiturages possibles : nous consulter, nous essayerons de les organiser pour vous.

Francis Jacob est professeur au Conservatoire de Strasbourg, concertiste (ensemble Gli Angeli Genève, Concert Royal…) et facteur d’orgues auprès de Bernard Aubertin. L’orgue de l’église de Saessolsheim a été construit par Bernard Aubertin en 1995. Il est idéal pour l’interprétation de la musique baroque allemande, Johann Sebastian Bach en particulier. Une vidéo de Francis Jacob à l’orgue de Saessolsheim : Entrée gratuite – libre participation (plateau à la sortie). Saessolsheim église St-Jean Baptiste Saessolsheim rue de l’église 67270 Saessolsheim Bas-Rhin dimanche 14 novembre – 16h30 à 18h00 ASAMOS

Détails Heure : 16:30 - 18:00 Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Saessolsheim Autres Lieu Saessolsheim église St-Jean Baptiste Adresse Saessolsheim rue de l'église Ville Saessolsheim lieuville Saessolsheim église St-Jean Baptiste Saessolsheim