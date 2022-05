Concert clavecin et orgue avec Matthieu Boutineau et Francis Jacob Saessolsheim église St-Jean Baptiste Saessolsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Concert clavecin et orgue avec Matthieu Boutineau et Francis Jacob Saessolsheim église St-Jean Baptiste, 6 décembre 2020 16:30, Saessolsheim. Dimanche 6 décembre 2020, 16h30 Sur place Entrée gratuite – libre participation (plateau à la sortie). http://www.asamos.org/, asamos@orange.fr, 06 88 12 54 79 Un programme entièrement consacré à la transcription : transformation et recréation de pièces qui sont au départ déjà des chef d’œuvres, et qui se retrouvent, pour certains, métamorphosés. Un programme entièrement consacré à la transcription : transformation et recréation de pièces qui sont au départ déjà des chef d’œuvres, et qui se retrouvent, pour certains, métamorphosés. Musique italienne début 17è siècle, quatuors parisiens de Telemann, Inventions, Sinfonias, Concertos, Prélude et Fugues du Clavier Bien Tempéré de J. S. Bach. Entrée libre, plateau Depuis l’acquisition en 1999 de l’orgue de chœur Aubertin (5 jeux, transportable) venant compléter l’orgue Aubertin de tribune (1995), les Amis de l’Orgue de Saessolsheim se sont fait une spécialité d’inventer du répertoire pour cette combinaison peu courante : deux orgues (ou davantage : le public de Saessolsheim a déjà eu l’occasion d’entendre 4 orgues !), mais aussi clavecin et orgue. Concerto brandebourgeois, musique de la Renaissance, ballets russes, Boléro de Ravel, variations Golberg, Mozart, les expériences et les programmes sont nombreux, autant de découvertes permettant de faire entendre dans des nouvelles versions parfois étonnantes des œuvres qui se prêtent à cet exercice. Le public est installé entre les deux instruments : au chœur de la musique. Les procédés de dialogue, ainsi que le confort et la richesse d’être au milieu de ce «bain sonore» sont exploités au maximum. L’effet «stéréo» est saisissant. Cette fois, c’est le clavecin et l’orgue qui mêlerons leurs timbres et leurs voix, en abordant certains parmi les principaux genres pour le clavier de J. S. Bach : Inventions, Sinfonias, Prélude et Fugues du Clavier Bien Tempéré, et comme « plat de résistance » : concerto. Des œuvres italiennes du début du 17è siècle et une transcription d’un quatuor parisien de Telemann complèteront le programme. Toutes ces partitions seront métamorphosées par une subtile distribution des rôles, les instruments entamant tour à tour un dialogue, des réponses, des effets d’échos, qu’on ne soupçonne parfois pas à ce point dans les œuvres originales, qui prennent ainsi un relief nouveau, faisant naître des personnages et une ambiance toute particulière. Francis Jacob est professeur au Conservatoire de Strasbourg, Matthieu Boutineau est concertiste, tant au clavecin qu’à l’orgue. Saessolsheim église St-Jean Baptiste Saessolsheim rue de l’église 67270 Saessolsheim Bas-Rhin dimanche 6 décembre 2020 – 16h30 à 18h00 ASAMOS

