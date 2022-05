Concert à deux trompettes naturelles, timbales et orgue par Le Concert Royal Saessolsheim église St-Jean Baptiste Saessolsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saessolsheim

Concert à deux trompettes naturelles, timbales et orgue par Le Concert Royal Saessolsheim église St-Jean Baptiste, 6 juin 2020 19:00, Saessolsheim. Samedi 6 juin 2020, 19h00 Sur place Entrée gratuite – libre participation (plateau à la sortie). http://www.asamos.org/, asamos@orange.fr, 06 88 12 54 79 Le Concert Royal, fondé par Guy Ferber sera constitué de deux trompettes naturelles (Guy Ferber et Xavier Gendreau), timbales (Thomas Holtzinger), et orgue (Francis Jacob). Un effectif de choix pour un programme particulièrement festif mettra en valeur les accents rayonnants mais aussi par moment touchants des trompettes, des timbales, de l’orgue dans un programme consacrés en grande partie à la musique anglaise (Haendel, Stanley), et Italienne (Manfredini). Saessolsheim église St-Jean Baptiste Saessolsheim rue de l’église 67270 Saessolsheim Bas-Rhin samedi 6 juin 2020 – 19h00 à 20h30 ASAMOS

Détails Heure : 19:00 - 20:30 Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Saessolsheim Autres Lieu Saessolsheim église St-Jean Baptiste Adresse Saessolsheim rue de l'église Ville Saessolsheim lieuville Saessolsheim église St-Jean Baptiste Saessolsheim Departement Bas-Rhin

Saessolsheim église St-Jean Baptiste Saessolsheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saessolsheim/

Concert à deux trompettes naturelles, timbales et orgue par Le Concert Royal Saessolsheim église St-Jean Baptiste 2020-06-06 was last modified: by Concert à deux trompettes naturelles, timbales et orgue par Le Concert Royal Saessolsheim église St-Jean Baptiste Saessolsheim église St-Jean Baptiste 6 juin 2020 19:00 Saessolsheim Saessolsheim église St-Jean Baptiste Saessolsheim

Saessolsheim Bas-Rhin