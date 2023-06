Concert de pianoforte par Michel Gaechter : œuvres de Robert Schumann Saessolsheim église St-Jean Baptiste Saessolsheim, 25 juin 2023 16:30, Saessolsheim.

Programme : Papillons opus 2, Davidbündlertänze opus 6, Kreisleriana Opus 16 Dimanche 25 juin, 16h30 1

La suite d’une magnifique aventure ! Michel Gaechter, professeur au Conservatoire de Strasbourg, offre au public des concerts de Saessolsheim des projets plus passionnants les uns que les autres depuis un certain nombre d’années. Passionné par le répertoire du piano et par les instruments et l’histoire des pianos, il joue à Saessolsheim différents instruments de son impressionnante collection, en fonction du répertoire abordé. Parmi ces excellents souvenirs, citons l’intégrale des sonates pour violon et piano en 4 concerts, et l’intégrale des sonates pour piano de Beethoven en 10 concerts. Cette dernière série, sur 5 ans, s’est terminée en octobre dernier. Il proposera pour son prochain concert à Saessolsheim, un programme Schumann, avec Papillons opus 2, Davidbündlertänze opus 6, Kreisleriana Opus 16, jouées sur un pianoforte d’époque, construit par Johann Schanz, Vienne 1823. Robert Schumann écrit pour certains de ses cycles une multitude de pièces parfois très courtes, des danses dont la succession inattendue révèle de nombreux changements d’humeur. Des personnages mythologiques comme Florestan et Eusebius, ou des contes comme ceux d’Hoffmann nourrissent également l’inventivité de ces musiques très colorées.

Ces œuvres seront jouées sur un pianoforte original de Schanz construit à Vienne en 1823.

Michel Gaechter enseigne le pianoforte au Conservatoire et à l’Académie Supérieure de Musique de Strasbourg.

Co-voiturages possibles : nous consulter, nous essayerons de les organiser pour vous

Trois vidéos de Michel Gaechter

1) W.A. Mozart (1756-1791), Fantaisie en ré mineur K.397 (environ 1790 ?) – pianoforte Theo Kobald (2011), d’après un modèle d’Anton Walter (environ 1800), mécanique « alternative » de Benjamin Renoux (2016)

2) Fanny Mendelssohn (1805-1847), Lied (1846) – pianoforte Theo Kobald (2009), d’après un modèle de Conrad Graf (environ 1826) – enregistrement live du 5 octobre 2014 à l’église St Jean-Baptise de Saessolsheim

3) Richard Wagner (1813-1883), Siegfried-Idyll (1870), transcription de Glenn Gould révisée par Michel Gaechter – piano Bösendorfer Imperial – enregistrement live (2013) à l’église Notre-Dame du Schauenberg

Saessolsheim église St-Jean Baptiste Saessolsheim rue de l'église Saessolsheim 67270 Bas-Rhin