Samedi 16 septembre aura lieu à Saessolsheim un très grand concert : Magnificat de Bach par Gli Angeli.

En prélude, Francis Jacob propose dimanche 3 septembre un concert de Magnificats à l’orgue. Dimanche 3 septembre, 16h30 1

Le texte du Magnificat est la réponse de Marie pour accepter sa maternité de Jésus que lui annonce l’archange Gabriel. C’est un des textes les plus forts et contrastés qu’on trouve dans la musique sacrée, faisant se côtoyer l’humilité, la douceur maternelle avec des perspectives révolutionnaires quant aux rapports humains. Ces musiques vont de l’exultation à la plus grande véhémence, en passant par des pages très profondes. Les Magnificats proposés à l’orgue pour ce concert sont soit des pièces en un seul tenant, soit des suites de pièces qui suivent les textes successifs du Magnificat, et leurs grands contrastes, sous forme de versets très caractérisés. Les œuvres choisies appartiennent à la musique allemande et française des 17è et 18è siècle, avec le compositeurs Heinrich Scheidemann, Johann Christian Schifferdecker, Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Jean-Adam Guilain, avec une incursion dans le 19è siècle (Jehan de Montber) et le 20è siècle (Daniel Roth). Francis Jacob est professeur d’orgue au Conservatoire de Strasbourg, concertiste (en solo ou au sein des ensembles Gli Angeli, Hathor Consort, Le Concert Royal…), directeur artistique de l’Association des Amis de l’Orgue de Saessolsheim et facteur d’orgue auprès de Bernard Aubertin. L’orgue de Saessolsheim de style baroque allemand, construit par Bernard Aubertin en 1995, est idéal pour l’interprétation de la musique baroque allemande, J. S. Bach en particulier.

Entrée gratuire – libre participation (plateau à la sortie).

Si vous souhaitez participer à un co-voiturage, comme passager ou conducteur, contactez l’Association des Amis de l’Orgue de Saessolsheim, qui essaiera de l’organiser. Co-voiturer c’est : faire des économies, une bonne démarche par rapport à l’environnement, simplifier le parking, peut-être faire des rencontres sympathiques…

Saessolsheim (Bas-Rhin), église St-Jean Baptiste Saessolsheim rue de l’église Saessolsheim 67270 Bas-Rhin