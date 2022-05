Beethoven: Intégrale des sonates par Michel Gaechter 4è concert Église St-Jean Batiste Saessolsheim Saessolsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Beethoven: Intégrale des sonates par Michel Gaechter 4è concert Église St-Jean Batiste Saessolsheim, 27 octobre 2019 16:30, Saessolsheim. Dimanche 27 octobre 2019, 16h30 Sur place Entrée gratuite – libre participation (plateau à la sortie). http://www.asamos.org/, asamos@orange.fr, 06 88 12 54 79 Cette intégrale, démarrée en 2018 se déroulera en 10 concerts sur 5 ans. 4è concert : sonates 8, 9, 10 et 12, jouées sur un pianoforte de Theo Kobald, copie d’un piano de Walter de 1800. La suite d’une magnifique aventure ! Michel Gaechter a débuté en 2018 une série de 10 concerts sur 5 ans consacrés à l’intégrale des Sonates de Beethoven pour pianoforte. Quatrième concert : sonates 8, 9, 10 et 12, jouées sur un pianoforte de Theo Kobald, copie d’un instrument de Walter de 1800. Michel Gaechter enseigne le pianoforte au Conservatoire et à l’Académie Supérieure de Musique de Strasbourg. Co-voiturages possibles : nous consulter, nous essayerons de les organiser pour vous. Entrée gratuite – libre participation (plateau à la sortie). Trois vidéos de Michel Gaechter 1) W.A. Mozart (1756-1791), Fantaisie en ré mineur K.397 (environ 1790 ?) – pianoforte Theo Kobald (2011), d’après un modèle d’Anton Walter (environ 1800), mécanique « alternative » de Benjamin Renoux (2016) 2) Fanny Mendelssohn (1805-1847), Lied (1846) – pianoforte Theo Kobald (2009), d’après un modèle de Conrad Graf (environ 1826) – enregistrement live du 5 octobre 2014 à l’église St Jean-Baptise de Saessolsheim 3) Richard Wagner (1813-1883), Siegfried-Idyll (1870), transcription de Glenn Gould révisée par Michel Gaechter – piano Bösendorfer Imperial – enregistrement live (2013) à l’église Notre-Dame du Schauenberg Église St-Jean Batiste Saessolsheim RUE DE L’ÉGLISE 67270 Saessolsheim 67270 Saessolsheim Bas-Rhin dimanche 27 octobre 2019 – 16h30 à 18h00

