Portrait d’une artiste : Romina Lischka, viole de gambe – chant indien (Ragas) Saessolsheim (Bas-Rhin), église St-Jean Baptiste Saessolsheim, 29 octobre 2023, Saessolsheim.

Romina Lischka mène une très belle carrière comme soliste, en musique de chambre, ou encore comme chef de son ensemble Hathor Consort, avec lequel elle explore les répertoires de la musique baroque dans des effectifs très variés, allant de quelques musiciens à des grands ensembles. Le Consort de Viole (ensemble de plusieurs violes, entre 3 et 8) revient assez fréquemment dans ces projets. Elle est invitée régulièrement par des musiciens comme Philippe Herrewhege, Stephan MacLeod, Philippe Pierlot… Francis Jacob est professeur d’orgue au Conservatoire de Strasbourg, concertiste (en solo ou au sein des ensembles Gli Angeli, Hathor Consort, Le Concert Royal…). Il est directeur artistique de l’Association des Amis de l’Orgue de Saessolsheim. Pour ce concert, «portrait d’une artiste», Romina Lischka en compagnie de Francis Jacob, présentera une palette variée du répertoire de la viole de gambe : diminutions de la Renaissance, suites françaises pour Viole, sonates de Johann Sebastian Bach et Carl Philipp Emmanuel Bach. L’autre facette musicale de Romina Lischka est la musique classique que l’on pratique en Inde. Elle a étudié le chant des Ragas, dans une formation spécialisée à Rotterdam et lors de séjours en Inde. Cette association inattendue particulièrement originale entre musique baroque pour viole de gambe et Ragas indiens offrira une expérience musicale rare, et constitue le portrait musical de cette artiste.

Saessolsheim (Bas-Rhin), église St-Jean Baptiste

