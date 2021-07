Saehan Parc aux médiathèques intercommunales de la porte Vosges méridionales Médiathèque Intercommunale de la Porte des Vosges Méridionales, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Remiremont.

du mardi 20 juillet au samedi 24 juillet à Médiathèque Intercommunale de la Porte des Vosges Méridionales

Saehan Parc sera présente aux médiathèques intercommunales de la porte Vosges méridionales du 20 au 24 juillet. •Le 21 au matin : Médiathèque du Val-d’Ajol •Le 20, 21 et 23 après-midi : Médiathèque de Saint- Nabord (centre de loisirs et centre social de Eloyes •Le 22 toute la journée, et le 23 et 24 au matin : Médiathèque de Remiremont La journée du 24 juillet sera une séance ouverte à tous à partir de 6 ans. Saehan Parc propose des illustrations géométriques naïves réalisées au moyen de ronds et d’ovales et de lignes tracées à la règle, rehaussées de couleurs fraîches et radiantes. Instagram de Saehan Parc : [https://www.instagram.com/saehan_parc/](https://www.instagram.com/saehan_parc/)

Gratuit – Sur inscription au 03 29 22 50 01

Atelier en lien avec le dispositif Ete culturel #2

Médiathèque Intercommunale de la Porte des Vosges Méridionales 1 place Jules Méline 88200 Remiremont Vosges



2021-07-20T14:00:00 2021-07-20T17:00:00;2021-07-21T09:30:00 2021-07-21T11:30:00;2021-07-21T14:00:00 2021-07-21T17:00:00;2021-07-22T09:30:00 2021-07-22T11:30:00;2021-07-22T14:00:00 2021-07-22T17:00:00;2021-07-23T09:30:00 2021-07-23T11:30:00;2021-07-23T14:00:00 2021-07-23T17:00:00;2021-07-24T09:30:00 2021-07-24T11:30:00