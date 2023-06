Descente de Caisses à Savon – 1er juillet 2023 La Maleyrie Sadroc Sadroc Catégories d’Évènement: Corrèze

Descente de Caisses à Savon – 1er juillet 2023 La Maleyrie Sadroc Samedi 1 juillet, 09h30 Voici la première édition de la descente de caisses à savon de notre commune.

http://sadroc-2023.pagexl.com Au menu des essais libres le matin et 3 descentes l’après-midi.

Buvette et restauration sur place le midi (repas à réserver en avance)

D'ici là vous pouvez prendre contact avec l'organisation en complétant le formulaire sur le site sadroc-2023.pagexl.com Venez nombreux…

