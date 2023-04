Rassemblements de voitures SADOURNIN, 23 juillet 2023, Sadournin.

Vide garage et vide jardin, rassemblement de voitures.

1 repas offert au chauffeur de véhicule ancien sur réservation.

11h30-13h30 Animation musicale..

2023-07-23 à 08:00:00 ; fin : 2023-07-23 . .

SADOURNIN

Sadournin 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



Garage and garden sale, car gathering.

1 meal offered to the driver of an old vehicle on reservation.

11h30-13h30 Musical entertainment.

Venta de garaje y jardín, recogida de coches.

1 comida ofrecida al conductor de un vehículo antiguo previa reserva.

11.30-13.30 Animación musical.

Leere Garage und leerer Garten, Zusammenkunft von Autos.

1 Mahlzeit gratis für den Fahrer eines Oldtimers (Reservierung erforderlich).

11.30-13.30 Uhr Musikalische Unterhaltung.

