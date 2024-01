Marché hebdomadaire du vendredi après-midi de Sadirac (Marché de la Halle) Place Fouragnan Sadirac, vendredi 24 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 16:00:00

fin : 2024-05-24 20:00:00

Le cœur de la commune de Sadirac s’anime sous la halle André Lapaillerie (Place Fouragnan) tous les vendredis en fin d’après-midi (et en début de soirée). Commerçants, producteurs et artisans prennent place de 16 h à 20 h sous cet édifice couvert de 600 m².

Place Fouragnan Halle André Lapaillerie

Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine animation@sadirac.fr



L'événement Marché hebdomadaire du vendredi après-midi de Sadirac (Marché de la Halle) Sadirac a été mis à jour le 2024-01-18