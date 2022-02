Sadi Rock 8ème édition Sadirac, 2 avril 2022, Sadirac.

Sadi Rock 8ème édition Sadirac

2022-04-02 18:30:00 – 2022-04-02

Sadirac Gironde Sadirac

EUR 8 ème edition de Sadi Rock!

RDV à la salle Cabrales de Sadirac pour 3 concert de rock : « Axellle And The Mecs » , « Nameless » et « Small and Tall » à 18h30!

Entrée libre, buvette et petite restauration sur place .

Une navette sera proposée par la mairie pour les personnes en incapacité temporaire ou permanente de déplacement (réservation auprès de l’accueil de la mairie avant 17h mercredi 30 Mars – places limitées)

+33 5 56 30 62 29

Mairie Sadirac

Sadirac

dernière mise à jour : 2022-02-03 par OT de l’Entre-deux-Mers