Jardins de la bastide Marin, le samedi 4 juin à 09:30

### _Adoptons la permaculture urbaine pour s’adapter au changement climatique._ Les jardins de la Bastide MARIN accueillent les visiteurs pour une visite libre ou une visite commentée. Jardin magique, Hortus du Matrimoine Méditerranéen, Jardin des saveurs dévoilent leurs secrets d’adaptation au changement climatique. ### _Bienvenue à la Bastide MARIN_ Un lieu patrimonial remarquable – Marque QUALITÉ TOURISME™ Un lieu unique, authentique, lauréat de la Mission BERN en 2021

visite commentée des Jardins historiques en permaculture Jardins de la bastide Marin 1943 avenue Guillaume Dulac, La Ciotat, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte d’azur La Ciotat Bouches-du-Rhône

