Visite guidée à Sada Sada Sada, 16 septembre 2023, Sada.

Visite guidée à Sada Samedi 16 septembre, 08h00, 10h00, 11h00, 11h30, 12h00, 13h00, 15h30, 18h00 Sada

08H00 : Une visite sur le site le Chissioua. Découverte des ‘’Banga’’ réalisés chez le Chissioua avec prestation d’un guide.

10H00 : Mosquée de vendredi par un guide de Sada, les accompagnateurs et les parents des élèves.

11H00 : Maison de l’Artisanat par un guide de Sada et les accompagnateurs.

11H30 : L’ilot de Sada par une prestation d’un guide.

12H00 : Exposition et découverte – L’ancien temps vers

Vente des repas traditionnels sur le site

13H00 : Ouverture officielle

– Présentation des travaux des élèves

– Conception et fabrication d’outils de médiation du patrimoine :

– Initiation, création en raphia par des élèves avec les mamans de l’Artisanat et d’autres savoir-faire de la commune.

Temps d’échange entre les élèves et l’ancienne génération.

15H30 : Danses Wadaha et M’biwi de deux groupes des femmes de Sada/Mangajou.

18H00 – 20H00 : fin de la soirée par des Artistes sadois.

Sada Sada Sada 97640

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T09:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

Commune de Sada