Levez les yeux dans les écoles Sada Sada, 15 septembre 2023, Sada.

Levez les yeux dans les établissements

Il sera réservé à des animations destinées uniquement au public scolaire : école élémentaire de Mangajou, collège, lycée.

Le but est d’échanger avec les élèves pour leur ouvrir leurs yeux sur la préservation de leur patrimoine. Et surtout de les sensibiliser sur les métiers de l’art et de la culture à travers leurs propres témoignages.

08H00 à 12H00 : dans les écoles

13H30 à 14H00 : au Collège et au Lycée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T07:00:00+02:00 – 2023-09-15T11:00:00+02:00

2023-09-15T12:00:00+02:00 – 2023-09-15T13:00:00+02:00

@commune de Sada