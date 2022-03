Sacy et ses piafs ! Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau Catégories d’évènement: Oise

Saint-Martin-Longueau

Sacy et ses piafs ! Saint-Martin-Longueau, 12 mars 2022, Saint-Martin-Longueau. Sacy et ses piafs ! Saint-Martin-Longueau

2022-03-12 – 2022-03-12

Saint-Martin-Longueau Oise Saint-Martin-Longueau Le conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France vous propose cette sortie nature à la découverte des oiseaux à l’aube du printemps. La saison est propice à tous les chants et aux parades pour nos bêtes à plumes ! En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise. Prévoir des bottes et des jumelles. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte Le conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France vous propose cette sortie nature à la découverte des oiseaux à l’aube du printemps. La saison est propice à tous les chants et aux parades pour nos bêtes à plumes ! En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise. Prévoir des bottes et des jumelles. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte tourisme@oise-halatte.fr +33 3 44 70 35 90 https://oisehalatte-tourisme.eu/ Le conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France vous propose cette sortie nature à la découverte des oiseaux à l’aube du printemps. La saison est propice à tous les chants et aux parades pour nos bêtes à plumes ! En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise. Prévoir des bottes et des jumelles. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte @SOMS

Saint-Martin-Longueau

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Saint-Martin-Longueau Autres Lieu Saint-Martin-Longueau Adresse Ville Saint-Martin-Longueau lieuville Saint-Martin-Longueau Departement Oise

Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-longueau/

Sacy et ses piafs ! Saint-Martin-Longueau 2022-03-12 was last modified: by Sacy et ses piafs ! Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau 12 mars 2022 Oise Saint-Martin-Longueau

Saint-Martin-Longueau Oise