Sacrés serpents ! Saint-Martin-de-Seignanx, 1 juin 2022

Sacrés serpents ! CPIE 2028 Route Arremont Saint-Martin-de-Seignanx

2022-06-01 – 2022-06-01 CPIE 2028 Route Arremont

Saint-Martin-de-Seignanx Landes

EUR Les serpents ont mauvaise presse, ce sont pourtant des animaux très craintifs et pour la plupart du temps inoffensifs. Entre fascination et frayeur personne n’est indifférent face à un serpent. Franchissons ensemble les murs de l’ignorance afin de découvrir ces indispensables alliés et brisons enfin les croyances meurtrières dont Couleuvres et Vipères ont tant souffert.

Venez les découvrir !

Rendez-vous à 10h au CPIE.

Sur réservation avant le 31 mai.

Découvrez toutes les animations du CPIE sur le site www.cpie-seignanx.com à la rubrique Agenda.

