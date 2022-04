Sacrés classiques ! : Soirée d’inauguration Bfm Centre-ville Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Soirée d’inauguration de l’exposition [_Sacrés classiques !_](https://bfm.limoges.fr/evenement/sacres-classiques) **Au programme :** * **18 h :** Inauguration et présentation de l’exposition, en présence de **Monsieur le Maire**. **Détail :** Accès libre **Tarif :** Gratuit [[https://bfm.limoges.fr/evenement/sacres-classiques-soiree-dinauguration](https://bfm.limoges.fr/evenement/sacres-classiques-soiree-dinauguration)](https://bfm.limoges.fr/evenement/sacres-classiques-soiree-dinauguration) Inauguration en présence de Monsieur le Maire de l’exposition “Sacrés classiques !” suivie d’une visite et d’un quiz pour tester vos connaissances. Bfm Centre-ville Bibliothèque francophone multimédia de limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne

