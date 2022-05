Sacrés classiques ! : Quiz musical Bfm Centre-ville Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Sacrés classiques ! : Quiz musical Bfm Centre-ville, 21 juin 2022, Limoges. Sacrés classiques ! : Quiz musical

Bfm Centre-ville, le mardi 21 juin à 18:00

La musique et la littérature, c’est une longue histoire… Devinez quels _”Sacrés classiques”_ se cachent dans des morceaux musicaux en testant vos connaissances. Vous ferez de belles découvertes ! En solo, entre amis ou en famille, venez gagner des coffrets de musique et une visite privilégiée de la Chapelle de la Règle, des cd vous y attendent ! [[https://bfm.limoges.fr/evenement/sacres-classiques-quiz-musical](https://bfm.limoges.fr/evenement/sacres-classiques-quiz-musical)](https://bfm.limoges.fr/evenement/sacres-classiques-quiz-musical)

Accès libre

QUIZ MUSICAL Bfm Centre-ville Bibliothèque francophone multimédia de limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-21T18:00:00 2022-06-21T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm Centre-ville Adresse Bibliothèque francophone multimédia de limoges Ville Limoges lieuville Bfm Centre-ville Limoges Departement Haute-Vienne

Bfm Centre-ville Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Sacrés classiques ! : Quiz musical Bfm Centre-ville 2022-06-21 was last modified: by Sacrés classiques ! : Quiz musical Bfm Centre-ville Bfm Centre-ville 21 juin 2022 Bfm Centre-ville Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne