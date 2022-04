Sacrés classiques ! : P’tit Déj en Pages et en Images Bfm Beaubreuil Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Sacrés classiques ! : P’tit Déj en Pages et en Images Bfm Beaubreuil, 14 mai 2022, Limoges. Sacrés classiques ! : P’tit Déj en Pages et en Images

Bfm Beaubreuil, le samedi 14 mai à 10:00

À l’occasion de l’exposition [_**Sacrés Classiques !**_](https://bfm.limoges.fr/evenement/sacres-classiques), le P’tit Déj en Pages et en Images vous proposent d’échanger autour d’une sélection d’adaptations cinéma/séries des classiques de la littérature. **Conditions d’accès :** Accès libre **Tarif :** Gratuit [[https://bfm.limoges.fr/evenement/sacres-classiques-ptit-dej-en-pages-et-en-images](https://bfm.limoges.fr/evenement/sacres-classiques-ptit-dej-en-pages-et-en-images)](https://bfm.limoges.fr/evenement/sacres-classiques-ptit-dej-en-pages-et-en-images) Club de lecture Bfm Beaubreuil limoges 1 place de beaubreuil Limoges Beaubreuil Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm Beaubreuil Adresse limoges 1 place de beaubreuil Ville Limoges lieuville Bfm Beaubreuil Limoges Departement Haute-Vienne

Bfm Beaubreuil Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Sacrés classiques ! : P’tit Déj en Pages et en Images Bfm Beaubreuil 2022-05-14 was last modified: by Sacrés classiques ! : P’tit Déj en Pages et en Images Bfm Beaubreuil Bfm Beaubreuil 14 mai 2022 Bfm Beaubreuil Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne