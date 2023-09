Sacrées mamies, un spectacle de François Vincent Bibliothèque Vaugirard Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 10h30 à 11h30

.Public enfants. A partir de 4 ans. gratuit

Conteur et musicien, François Vincent revisite des contes et des mythes de tradition orale dans un langage contemporain et musical

Sacrées mamies :

Dans ce spectacle il y a trois histoires.

Dans chaque histoire il y a une mamie.

Une mamie qui trouve un objet magique pour endormir les enfants. On peut lui

dire merci.

Une mamie toute en sucre qui se dispute avec son papy tout en sel. Et pourtant

elle l’aime !

Et mamie Robert qui rencontre un loup affamé en pleine forêt. Le pauvre…

Pour petites oreilles à partir de 4 ans.

Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris

Contact : +33148287742 bibliotheque.vaugirard@paris.fr

Laurence Moussel Sacrées mamies