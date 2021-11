Sacrées mamies ! de François Vincent Médiathèque André Malraux, 22 janvier 2022, Champigny-sur-Marne.

Sacrées mamies ! de François Vincent

Médiathèque André Malraux, le samedi 22 janvier 2022 à 15:30

“Dans ce spectacle il y a trois histoires. Et dans chaque histoire il y a une mamie. Une mamie qui trouve un objet magique pour endormir les enfants. On peut lui dire merci. Une mamie toute en sucre qui se dispute avec son papy tout en sel. Et pourtant elle l’aime ! Et Mamie Robert qui rencontre un loup affamé en pleine forêt. Le pauvre…” Conteur et musicien, François Vincent revisite des contes et des mythes de tradition orale dans un langage contemporain et musical. Il mêle avec jubilation le parlé au chanté en jouant de la guitare à la façon des “talk’in blues”.

Spectacle musical et familial avec François Vincent

Médiathèque André Malraux 3 mail Rodin 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:30:00 2022-01-22T16:30:00